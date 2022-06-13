السودان.. 100 قتيل في معارك قبلية ب"دارفور"

أسفرت الإشتباكات التي وقعت بين قبائل عربية وافريقية في إقليم دارفور غرب السودان، خلال الأسبوع الماضي عن مقتل نحو 100 شخص.

وقال توبي هاروارد أحد منسقي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن القتال اندلع على خلفية النزاع بين قبائل عربية وأفريقية على قطعة أرض في بلدة كلبس في غرب إقليم دارفور، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".

وأضاف أن ميليشيات عربية محلية هاجمت في وقت لاحق عدة قرى في المنطقة، الأمر الذي أجبر آلاف الأشخاص على الفرار.

وذكر أبكر التوم الزعيم القبلي في البلدة أن من بين القتلى 62 جثة على الأقل تم العثور عليها محترقة بعد أن أضرمت الميليشيات النيران في أكثر من 20 قرية.

وأوضح أن العديد من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين. وزعم أن المهاجمين نجحوا في السيطرة على موارد المياه، الأمر الذي فاقم من الوضع الإنساني في المنطقة. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

من جانبه، قال عباس مصطفى المسؤول المحلي إن السلطات نشرت مزيدا من القوات في المنطقة، مضيفا أن الأسبوع الماضي من القتال أدى لنزوح 5 آلاف شخص على الأقل.

وطالب هاروارد بتوفير "قوات مشتركة محايدة" لتقديم الحماية للمدنيين في المنطقة.