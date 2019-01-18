فيديو يوثق لحظة مقتل متظاهر في السودان بالرصاص (شاهد)

عناصر الأمن أقدموا على ضرب رب أسرة أمام عائلة "بصورة وحشية" بواسطة البنادق والعصي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا للحظة مقتل أحد المتظاهرين في السودان خلال مواجهات مع قوات الأمن.

ويظهر في الفيديو مجموعة من الشبان يرشقون الأمن بالحجارة قبل أن يبدأ إطلاق النار، ويصاب أحدهم بصورة مباشرة في رأسه، ويقوم الآخرون بسحبه من المكان.

وفي مشاهد أخرى، قال نشطاء إن عناصر الأمن أقدموا على ضرب رب أسرة أمام عائلة "بصورة وحشية" بواسطة البنادق والعصي.

وبث نشطاء مقطع فيديو قالوا إنه لفتيات يحاولن منع قوات الأمن من اقتحام المنزل الذي كن فيه.

ويظهر في المقطع مجموعة فتيات يسعين لعمل حاجز على باب المنزل، وسط صراخ الأمن ومحاولات لفتحه بالقوة من الخارج عبر دفعه.