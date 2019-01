فيديو يوثق لحظة مقتل متظاهر في السودان بالرصاص (شاهد)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا للحظة مقتل أحد المتظاهرين في السودان خلال مواجهات مع قوات الأمن.

ويظهر في الفيديو مجموعة من الشبان يرشقون الأمن بالحجارة قبل أن يبدأ إطلاق النار، ويصاب أحدهم بصورة مباشرة في رأسه، ويقوم الآخرون بسحبه من المكان.

Using lethal force against protesters yesterday 17/1/2019 #SudanUprising #مدن_السودان_تنتفض #موكب17يناير #تسقط_بس pic.twitter.com/ff8IogIowN

وفي مشاهد أخرى، قال نشطاء إن عناصر الأمن أقدموا على ضرب رب أسرة أمام عائلة "بصورة وحشية" بواسطة البنادق والعصي.

وبث نشطاء مقطع فيديو قالوا إنه لفتيات يحاولن منع قوات الأمن من اقتحام المنزل الذي كن فيه.

ويظهر في المقطع مجموعة فتيات يسعين لعمل حاجز على باب المنزل، وسط صراخ الأمن ومحاولات لفتحه بالقوة من الخارج عبر دفعه.

Sudanese forces terrorising of a Citezen & brutally beating him in front of his family

17/1/2019#SudanUprising#مدن_السودان_تنتفض#تسقط_بس pic.twitter.com/qh587NkCCS