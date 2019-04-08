السودان: 7 قتلى و 2500 معتقلا في احتجاجات السبت

عشرة آلاف مواطن تجمعوا السبت أمام مقرّ القيادة العامة للجيش

أوقفت السلطات السودانية 2496 مواطنا خلال تظاهرات السبت، اليوم الذي شهد عودة التعبئة الى حركة الاحتجاج ضد الرئيس عمر البشير، بحسب ما أعلن وزير الداخلية الإثنين.

وقال الوزير بشارة جمعة أمام البرلمان إن عشرة آلاف مواطن تجمعوا السبت أمام مقرّ القيادة العامة للجيش، مضيفا "تمّ احتجاز 2496 مواطنا". وكان أشار في كلمته الى مقتل سبعة أشخاص خلال هذه التظاهرات وإصابة 15 آخرين بجروح، بالإضافة الى إصابة 42 عنصرا من القوى الأمنية.