السوريون يسخرون من شوكولا مو نضال الاحمدية

لم يبق مواطن سوري في الداخل او الخارج له صفحة على ايا من مواقع التواصل الاجتماعي، الا وسخر وانتقد وهاجم الاعلامية اللبنانية المثيرة للجدل نضال الاحمية بعد ان اطلقت تصريحات اعتبرت مسيئة للسوريين وتقلل من ثقافتهم.

الاحمدية كانت تتحدث في برنامج “منصة بيروت”، عن حوار بينها وبين بائع سوري لاجئ في لبنان، صورت الاخير ومن وراءه شعب بكاملة بانه غير مطلع على ابسط الاشياء لدرجة انه لا يعرف معنى كلمة بونجور

بعد الاهانة التي وجهتها الاحمدية للعامل السوري رد بشكل قاسي وحرج لها، محاولا استفزازها ليذكرها بان النظام الذي تدعمه في مواقفها وتصريحاتها كان يعتبر لبناء جزء من سورية اذا قال إن “لبنان محافظة سورية”، كما نقلت عنه نضال.



التفاصيل كما سردتها الاعلامية اللبنانية انها طلبت من البائع السوري “الشوكولا مو”، ولكنه لم يعرف ما طلبت بالضبط وسردت الحوار الذي دار بينهما :

قالت نضال انها طلبت من البائع شوكولا مو، فرد البائع: شووو؟

فابلغت الاحمدية البائع بالقول "هايدا مش مترجم بالعربي.. اسمه شوكولا مو.. حبيبي، وقالت (من بعد يعني ما تعبت لحتى دلّه)

ثم قالت له : حبيبي إنت لو رحت ع أمريكا شو اللغة اللي بتحكيها؟، فرد البائع بتعلم إنكليزي وبحكي إنكليزي.

فطلبت منه ان يتعلم اللهجة اللبنانية كونه مقيم في لبنان فكان الرد الساحق عليها: لااا لبنان محافظة من سوريا.



وانهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداول مقطع الفيديو من المقابلة ليؤكد السوريون اولا إن “الشوكولا مو”، في الأصل، منتج سوري دخل إلى لبنان سابقاً بفضل السوريين، ولم تخلو التعليقات من السخرية على نضال التي تتمترس خلف مواقف متشددة من اللاجئين السوريين في بلادها بينما رد البعض على كلامها الذي سخرت فيه بأن السوريين لا يعرفون صباح الخير باللغة الفرنسية “بونجور”.

ابرز تلك التعليقات كانت من محلات ابناء حلمي دامر السورية على الفيس بوك اذا قالت : وينك يا #نضال الأحمدية يلي قالت انو السوريين ما بيعرفوا #شوكولامو الشوكولامو بمحل دامر من زمان تقريبا من مواليدك شي ١٩٣٥

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