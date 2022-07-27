السويداء السورية تحتقل بالقضاء على مليشيا راجي فلحوط بعد اشتباكات دامية

عمت الاحتفالات مدينة شهدا شمال غربي محافظة السويداء السورية الاربعاء، وذلك ابتهاجا بالقبض على راجي فلحوط، الرجل الذي ارتبطت مليشياته بأجهزة الاستخبارات السورية، وطالما روعت أهالي المحافظة.

ومليشيا راجي فلحوط هي واحدة عشرات المليشيات المحلية في السويداء، والمعروفة بتبعيتها لجهاز الأمن العسكري، وتواجه اتهامات بضلوعها بعمليات القتل والخطف وتجارة المخدرات لمصلحة النظام السوري في الجنوب.

وأظهرت تسجيلات فيديو مشاهد الاحتفالات في المدينة، والتي جاءت عقب يومين من معارك عنيفة خاضتها مجموعات محلية مسلحة ضد مليشيا راجي فحوط، والمعروفة أيضا باسم "حركة قوات الفجر"، وخلفت عشرات القتلى والجرحى.

وقال موقع "عنب بلدي" ان الاحتفالات "تخللها إطلاق نار كثيف في الهواء"، خصوصا مع استقبال الأهالي عددا من أبنائهم الذين كانوا محتجزين رهائن من قبل مليشيا فلحوط "التابعة لشعبة المخابرات العسكرية في السويداء".

وجاء الهجوم على مليشيا فلحوط بعد ساعات من احتجازها ثلاثة طلاب من مدينة شهبا كانوا يستقلون حافلة عبر الطريق الواصل بين شهبا والسويداء، إذ أوقفها حاجز تابع للمجموعة، في ما اعتبر نقضا لهدنة كان توصل اليها الأهالي مع المليشيا.

ولاحقا، قام افراد مليشيا فلحوط بنصب حواجز في بعض المناطق المجاورة لقرية عتيل، والتدقيق على الهويات، الأمر الذي أثار غضبا عارما بين الأهالي.

وبحسب التقارير، فقد تصدرت المواجهات مع مليشيا فلحوط، ما تعرف بحركة "رجال الكرامة" كبرى الفصائل المسلحة في السويداء،، قبل ان تنضم اليها حركات مسلحة أخرى.

ووفقا للتقارير ذاتها، فقد اسفر الهجوم على معقل مليشيا فلحوط في بلدة عتيل شمالي المحافظة، عن مقتل العديد من أفرادها فضلا عن القبض على زعيمها.

كما قتل احد عناصر القوة المهاجمة.

معركة ضارية

وكانت حركة “رجال الكرامة” قالت في وقت سابق الأربعاء، عبر صفحتها في “فيس بوك”، إنها تحاصر منزل راجي فلحوط و”أفراد عصابته” في بلدة عتيل، وبدأت باقتحامه، وإن المعركة تدور داخل منزله حاليًا.

واسفرت المواجهات عن مقتل مجموعة من عناصر راجي فلحوط بحسب شبكة “السويداء 24" المحلية، والتي لم تحدد عدد القتلى.

كما ادت الاشتباكات التي وُصفت بـ”العنيفة جدًا” إلى قطع طريق دمشق- السويداء من بلدة عتيل شمالًا إلى مدينة شهبا شمال غربي السويداء.

واشارت الشبكة الى ان عشرات المقاتلين وصلوا من قرى الجبل وفصائله لمؤازرة حركة “رجال الكرامة” والفصائل المهاجمة لمقر راجي فلحوط.

ومن جهتها، قالت شبكة “الراصد” أن مقاتلي حركة “رجال الكرامة” فجّروا سيارات في محيط منزل فلحوط الذي ظل فر عناصره الى منزل مجاور وتركوه في مواجهة القوات المهاجمة.

واظهرت صور نشرتها مواقع محلية تصاعد الدخان من منزل فلحوط، وتسجيلات مصوّرة لعدد من عناصر مجموعته، سلّموا أنفسهم للفصائل المحلية ولحركة “رجال الكرامة”.

واعتمد فلحوط على ولاء أفراد عصابته عن طريق توزيع الحشيش والكبتاغون عليهم، ومنحهم رواتب شهرية تتراوح بين 400 ألف ليرة (150 دولار) إلى 500 ألف ليرة (170 دولار).