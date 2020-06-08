السويداء تنتفض في وجه النظام السوري

استقدمت قوات النظام تعزيزات أمنية إلى مركز محافظة السويداء بعد خروج مظاهرة حاشدة طالبت بإسقاط نظام الأسد.

وقالت تقارير إن تعزيزات أمنية تضمنت وحدات من الأمن الداخلي وحفظ النظام وصلت إلى محيط مبنى محافظة السويداء.

وأضاف الموقع، أن استقدام التعزيزات جاء بالتزامن مع دخول وفد من ضباط النظام والمسؤولين إلى مبنى المحافظة بهدف بحث آخر التطورات في المنطقة.

وقد دعا مواطنون من السويداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمظاهرة جديدة أمام مبنى المحافظة، مؤكدين على سلمية الاحتجاج، وضرورة التزام المشاركين فيه بثقافة الاحتجاج السلمي للتعبير عن مطالبهم، بحسب ما نقلت صفحة "السويداء 24".

وخرج أمس الأحد عشرات المواطنين بمظاهرة احتجاجية في السويداء (جنوب سوريا)، وتجمع عشرات المواطنين أمام مبنى المحافظة احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وتنديدا بفساد حكومة الأسد.

وانطلق المتظاهرون من أمام مبنى المحافظة باتجاه سوق المدينة مرورا بدوار المشنقة وهتف المتظاهرون شعارات "الموت ولا المذلة"، و"سوريا لنا مهي لبيت الأسد".

ويشهد الوضع الاقتصادي تدهورا بشكل كبير في سوريا، مع انهيار الليرة وانخفاض قيمتها لمستويات متدنية جدا، مما ساهم في زيادة السلع الغذائية الأساسية وعجز حكومة نظام الأسد على دعم الليرة السورية.

الجدير بالذكر أن قانون قيصر لحماية المدنيين سوف يدخل حيز التنفيذ منتصف الشهر الجاري ويتوقع انهيار الليرة بشكل أكبر.