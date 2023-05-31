السويد تحول "ممارسة الجنس" الى رياضة وتستضيف بطولة دولية

بدات مملكة السويد على التعامل مع ممارسة الجنس على انها نوع من انواع الرياضية واعلنت عن نيتها تنظيم أول بطولة أوروبية للجنس في العالم، ومن المنتظر أن تنطلق المسابقة يوم 8 يونيو القادم لتستمر عدة أسابيع!

وكشفت جمعية الجنس الفيدرالية السويدية ان البطولة الرياضية ستقام بالقرب من جوتنبرغ، بمشاركة 20 ممثلا من اوربا وسيتنافس المتنافسون في 16 اختصاصا، حتى يتمكنوا من تسجيل نقاط.

وتستمر المباراة لمدة 6 ساعات في اليوم، ليخصص لكل شخص من 45 دقيقة إلى ساعة

وحسب قانون البطولة فان الزوجين الأكثر نشاطا خلال المنافسة وإبداعا وشعبية لدى لجنة التحكيم والجمهور سيفوزان في البطولة ، حيث يمكن للمشاركين في كل تخصص، الحصول على 5 إلى 10 نقاط. ويتم منح النقاط من قبل الجمهور ولجنة مكونة من 5 قضاة

وتقول قوانين البطولة الرياضية الجنسية ان البطولة ستقام على 3 مراحل، وعلى كل مشارك تسجيل نقاط كافية، ويتنافس الجميع بغض النظر عن التوجه الجنسي أو الجنس

ويقول رئيس الاتحاد السويدي للجنس دراغان براتيتش، منظم المسابقة: أن "تحويل الجنس إلى رياضة كان مجرد مسألة وقت. وفي رأيه، من خلال الجنس يمكن للناس تحقيق الرفاهية العقلية والجسدية، لكن هذا يتطلب الاستعداد" والامر بحاجة الى تدريبات لاتقانه مثل اي رياضة و"يمكن أن يصبح التوجه الجنسي جزءا من التكتيكات الرياضية التي ستتبناها الدول الأوروبية"