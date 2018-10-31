السويد: مستعدون لاستضافة محادثات بين الأطراف اليمنية

العاصمة اليمنية صنعاء

أعلنت وزيرة خارجية السويد مارغوت فالستروم اليوم الأربعاء أن بلادها مستعدة لاستضافة محادثات الأطراف المتنازعة في اليمن.

وقالت الوزيرة لوكالة الأنباء السويدية TT اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة طلبت "ما إذا كان باستطاعتنا تقديم مكان يجمع فيه مبعوث الأمم المتحدة (مارتين غريفيث) كافة أطراف الصراع اليمني".

وأضافت أن السويد ستكون "سعيدة بذلك.. لقد دعمنا دائما (مبعوث الأمم المتحدة) مارتن غريفيث، سواء في الأمم المتحدة أو في الاتحاد الأوروبي".

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، قد دعا يوم الثلاثاء إلى إجراء محادثات سلام بين الأطراف اليمنية في السويد، وقال إن وقف المعارك في اليمن سيتيح لغريفيث جمع مختلف الأطراف في السويد.

وتستمر الحرب في اليمن منذ 2014 بين القوات الحكومية والمناوئين لها، واحتدمت المعارك مع تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في مارس 2015 لدعم القوات الحكومية.

وحتى الآن لم تنجح جهود الأمم المتحدة، ولم تعقد المشاورات بين طرفي النزاع التي كان من المقرر إجراؤها أوائل سبتمبر الماضي، بسبب رفض وفد الحوثيين السفر إلى خارج صنعاء دون الحصول على ضمانات.

وخلفت الحرب أوضاعا إنسانية وصحية صعبة أدت إلى تفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية بالإضافة إلى تهديد المجاعة لملايين اليمنيين، حسب الأمم المتحدة.