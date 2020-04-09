السويد.. مشفى يرفض وضع كبار السن المصابين بكورونا في العناية المركزة

ذكرت وسائل إعلام سويدية أن إحدى المستشفيات في البلاد وجهت أطباءها بعدم وضع مرضى كورونا ممن يبلغ أعمارهم 80 عاماً فما فوق في وحدات العناية المركزة .

وكشفت صحيفة أفتون بلاديت السويدية، الخميس، أن مستشفى جامعة كارولينسكا المعروفة بأبحاثها العلمية، أرسلت وثيقة إلى أطبائها توجههم بعدم وضع مرضى الكورونا ممن هم في الثمانين عاماً فما فوق بوحدات العناية المركزة.

وتضمنت الوثيقة أيضا، توجيه الأطباء بعدم وضع المرضى المزمنين ممن يزيد أعمارهم على 60 عاماً فما فوق في وحدات العناية المركزة.

وبعد تسريب الوثيقة إلى وسائل الإعلام، أنهالت الانتقادات على المستشفى المذكور، حيث أصدرت بدورها بياناً ذكرت فيه “تعتمد الأولوية الطبية دائمًا على توقعات تعافي المريض عند وضعه في العناية المركزة. وإذا لم تكن التوقعات بشفاء المريض مرتفعًا ، فلا يمكن تطبيق العلاج بالعناية المركزة”.