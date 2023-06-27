السويد واميركا تضغطان على اردوغان باتهام ابنه بالفساد

تحاول الولايات المتحدة الاميركية بالتعاون مع مملكة السويد ابتزاز الدولة التركية والرئيس رجب طيب اردوغان من خلال اتهام نجله بلال بقضايا فساد في خطوة تهدف للضغط على انقره للموافقة على انضمام استكهولهم الى حلف الناتو

وقالت مصادر وتقارير اعلامية ان "سلطات مكافحة الفساد في البلدين المذكورين تراجع شكوى تزعم أن شركة سويدية تابعة لشركة أميركية تعهدت بدفع ملايين الدولارات كرشاوى إذا ساعدها بلال نجل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في احتكار منتجها للسوق التركية"

وتاتي هذه الشكوى على الرغم من ثبوت عدم دفع أي عمولات أو رشاوى، وقال مسؤول اميركي انه تم اعتقال عدة اشخاص في تركيا بتهم الفساد الا انه لم يتطرق الى وجود بلال بين المعتقلين او المتهمين

وتعتمد الولايات المتحدة والسويد على ان قوانينهما تعتبر التعهد بدفع العمولاتجريمة جنائية في بعض الحالات

وبؤكد اردوغان الابن 43 عاما ان ما يتم الحديث عنه عبارة عن اكاذيب ومزاعم غير صحيحة