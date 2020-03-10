السيستاني يجيز وقف صلوات الجماعة للحد من انتشار "كورونا"

حث المرجع الشيعي العراقي، علي السيستاني، على الالتزام بأمر منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنها صلاة الجماعة في المساجد.

وبحسب ما نشرت وسائل إعلام عراقية، أجاب السيستاني على سؤال حول رأي المرجعية في إقامة صلاة الجماعة في ظل انتشار المرض، فأجاب بأن الالتزام بأمر منع التجمعات واجب.

في وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء العراقية أن السلطات أمرت بإغلاق محافظة النجف حيث توجد عدة مدن مقدسة لدى الشيعة، أمام غير المقيمين بدءا من الأربعاء ولمدة أسبوع لمنع انتشار فيروس كورونا.

وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في العراق منذ ظهور أول حالة في 24 شباط/ فبراير الماضي، إلى 73 إصابة، بينها 7 وفيات، و7 حالات تعافي، وفق أرقام السلطات الصحية في البلاد.