السيستاني يدعو العراقيين للحفاظ على سلمية احتجاجاتهم

دعا الزعيم الأعلى لشيعة العراق آية الله العظمى علي السيستاني يوم الجمعة المحتجين وقوات الأمن على الحفاظ على سلمية الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال السيستاني عبر ممثل له خلال خطبة ألقاها في مدينة كربلاء "الاصلاح الحقيقي والتغيير المنشود لإدارة البلد ينبغي أن يكون بالطرق السلمية".

وأضاف السيستاني، الذي نادرا ما يدلي برأيه في السياسة باستثناء في أوقات الأزمات، أن قوات الأمن ينبغي ألا تسمح بمهاجمة الممتلكات العامة والخاصة.

وتضاربت الأنباء حول عدد القتلى، الذين سقطوا بتظاهرات العراق والعنف المصاحب لها، الجمعة، وأفادت وكالة "فرانس برس"، نقلاً عن مصدر عراقي رسمي، بسقوط قتيلين في الاحتجاجات، وهذا ما أكدته مفوضية حقوق الإنسان، حيث أعلنت عن سقوط قتيلين وعشرات الجرحى في احتجاجات بغداد.

وأكد السيستاني أن "مكافحة الفساد وإلغاء امتيازات كبار المسؤولين والنواب على رأس الإصلاحات".

وقال المرجع الديني إن "تقرير لجنة التحقيق بشأن أحداث التظاهرات السابقة لم يحقق الهدف المرتقب منه، ولم يكشف عن الحقائق".

وفي هذا السياق، طالب بتشكيل هيئة قضائية مستقلة لمتابعة أحداث التظاهرات

وأشار إلى ضرورة "حصر السلاح بيد الدولة، وسن قانون انتخابي جديد".

وتناول السيستاني، في خطبة صلاة الجمعة، محاولات التدخل الخارجي في شؤون البلاد، داعياً إلى التصدي لها بقوة.

