السيستاني يعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر

أعلن المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، أن يوم الجمعة المقبل هو أول أيام عيد الفطر.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للسيستاني: "لم تثبت لدى سماحة السيد السيستاني رؤية الهلال بالعين المجردة في العراق والمناطق المجاورة له بعد غروب الأربعاء (29/ شهر رمضان المبارك)".

وأضاف: "فوفقا لمبناه الفقهي يكون غدا الخميس مكملا لعدة شهر رمضان وتكون الجمعة يوم عيد الفطر السعيد، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات".

ويوم أمس أعلن ديوان الوقف السني في العراق، أن يوم غد الخميس هو أول أيام عيد الفطر.

الى ذلك، أعلنت إيران أن يوم غد الخميس هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.