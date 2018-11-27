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السيسي: أمن السعودية "جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري"

السيسي: أمن السعودية "جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري"
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