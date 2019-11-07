السيسي: "إحنا كل يوم بنكدب على مواقع التواصل الاجتماعي"

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الرسول كان قد طرح عناوين رئيسية، ينبغي العمل على تحويلها إلى استراتيجيات تفعل على أرض الواقع

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها في احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، صباح اليوم الخميس: "عناوين النبي محمد قالها، لكن إحنا معملنهاش، واللي علموا قبل كده، عملوا في عصرهم، إحنا مش هنغير الثوابت، لكن فيه كلام كتير بيتغير".

وأشار إلى ما وصفه بـ"الكذب" على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: "في مواقع التواصل كلنا بننقل عن بعضنا، طيب إذا كنا عارفين إننا في يوم هنقابل ربنا وهنتحاسب عن كل فعل ارتكبناه، إحنا كل يوم بنكدب على وسائل التواصل الاجتماعي".

ويشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، فعاليات احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، في مركز المنارة للمؤتمرات، بحضور عدد من المسؤولين