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السيسي: الجيش المصري سيتحرك إذا تعرض أمن الخليج للخطر

السيسي: الجيش المصري سيتحرك إذا تعرض أمن الخليج للخطر
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