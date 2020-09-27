السيسي: المظاهرات الاحتجاجية تهدف لتدمير مصر

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الدعوات إلى المشاركة في مظاهرات احتجاجية خلال الأيام الماضية غرضها "التدمير وليس التغيير".

وقال السيسي، خلال افتتاح لمجمع التكسير الهيدروجيني، إلى أنه لا توجد دولة تقوم على منهج ديني حقيقي أساسه التخريب والعنف.

وأوضح السيسي أن تلك الدعوات والأفعال "مترضيش ربنا "، لافتا إلى أن أصحابها يدعون لتزييف الوعي وتخريب الدول.

واعتبر الرئيس المصري أنهم يصرون على انتهاك استقرار الشعوب، وتخريبها، وتحويل الأطفال إلى إرهابيين يعملون في ليبيا.

وتابع السيسي: "رهاني على الناس ومحدش هيقدر يدخل بينا، ورهاني كسبان عشان أنا بصلح في الأرض مش بفسد فيها".

وسبق أن دعا المقاول المصري المقيم في الخارج، محمد علي، مواطني بلاده للخروج في مظاهرات مناهضة للسلطات المصرية يوم 20 سبتمبر، لكن مبادرته لم تلق استجابة واسعة.