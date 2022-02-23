السيسي: انا بحب الصعايدة

ابدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اعجابه بـ اهل الصعيد ووصفهم بالرجال واصحاب العز والاصالة، وقال خلال لقائه طلبة الكلية الحربية، الأربعاء، في القاهرة انهم ناس طيبين.

السيسي يحب الصعايدة

وخلال حديثة مع الطلاب في الكلية الحربية قال الرئيس المصري: "أنا بحب الصعايدة (أهل الجنوب) جدا. احنا في الجيش شوفنا (رأينا) كل الناس من أماكن مختلفة في مصر. كان دائما النسبة الغالبة من الرجولة والأصالة والجدعنة والعزة عند الصعايدة والناس من أسوان والأقصر ناس طيبين قوي".

ازمة اقتصادية في مصر

كما تحدث الرئيس المصري عن "المصاعب" المعيشية" التي يواجهها المصريون، واكد ان حكومته تتبنى إجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من بينها توسيع الرقعة الزراعة وترشيد استهلاك المياه.

وقال إنه مع جائحة جائحة كورونا، عملت الحكومة على "الموازنة" بين الإجراءات الاحترازية ودفع عملية التنمية "على عكس دول العالم التي توقفت فيها عملية التنمية"، ورغم ذلك "لم تكن مصر بمعزل عن العالم" وتأثرت اقتصاديا بسبب الجائحة من ناحية زيادة تكلفة السلع، وهو ما زاد الأعباء على كاهل المواطنين.

ومن أجل ذلك، تعهد السيسي باتخاذ إجراءات لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشيرا في هذا الصدد إلى تبني برنامج لزيادة الرقعة الزراعة واعتماد طرق حديثة للري لتقليل الاعتماد على السلع المستوردة. كما أن الحكومة ستعمل على "استغلال الموارد المائية المتاحة ومعالجتها معالجة متطورة حتى لا يتم إهدار أية نقطة مياه".

ويبلغ تعداد سكان البلاد أكثر من 100 مليون نسمة، يعيش نحو 29.7 في المئة منهم تحت خط الفقر، حسب أحدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).