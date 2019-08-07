السيسي: تريليون دولار احتياجات مصر السنوية

أوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه أحد المشاريع التنموية اليوم أن ما كان يقصده بتصريحه في مؤتمر الشباب، هو أن دولة بحجم مصر، تحتاج لموازنة لا تقل عن تريليون دولار

وقال الرئيس المصري في كلمة على هامش افتتاحه مجمع الأسمدة في العين السخنة: "أنا كنت بقول في مؤتمر الشباب إننا نحتاج موازنة ما يقرب من تريليون دولار في السنة لدولة بحجم مصر لقيتها في الجورنال.. لحل مشاكل مصر نحتاج تريليون دولار، لأ، أنا بتكلم على مصروف مش حل مشاكل".

وأضاف السيسي أن الحكومة تعمل على تشجيع رجال الأعمال، وذلك من خلال توفير المناطق الصناعية والأراضي والتمويل البنكي.

ودشّن الرئيس المصري اليوم مجمعا للأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة المطلة على البحر الأحمر يعد من أكبر المشروعات في مجال الأسمدة الفوسفاتية في منطقة الشرق الأوسط.

ودشن السيسي المجمع بعد الانتهاء من بنائه في زمن قياسي، وطبقا لأعلى مواصفات الجودة في العالم، حيث يضم 9 مصانع لإنتاج الأسمدة بطاقة إنتاجية نحو مليون طن سنويا.