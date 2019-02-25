السيسي: تنظيمات ارهابية تحصل على دعم وغطاء من بعض الدول
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن تأثير الإرهاب مدمر على أمن واستقرار المنطقة العربية والأوروبية والعالم كله.
وأضاف السيسي خلال مؤتمر صحفي عقب ختام القمة العربية الأوروبية،:
"أتصور أن القناعات بدأت تتزايد في إيجاد آلية عمل مشترك للتعامل مع هذه القضية بشكل متكامل بين الدول العربية الراغبة في مكافحة الإرهاب وبين أوروبا".
ودعا الرئيس المصري، إلى: "حرمان العناصر الإرهابية من الحصول على الوسائل المتقدمة التي تستخدمها في تجنيد وتكليف العناصر الإرهابية، مؤكدا أن الانتهاء من استراتيجية واضحة للقضاء على ظاهرة الإرهاب لن ينتهى خلال فترة محدودة".
وأشار السيسي إلى حصول بعض التنظيمات الإرهابية الكبيرة على دعم من بعض الدول عن طريق التمويل وتوفير الغطاء السياسي لتلك التنظيمات.
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