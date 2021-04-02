السيسي: فعالية الأدوية المصرية تصل لـ 100%

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن فعالية الأدوية المصرية تصل إلى 100%.

وخلال حفل افتتاح مدينة الدواء المصرية، قال السيسي إن كفاءة الأدوية من مدينة الدواء المصرية “ليست 99.9%، ولكن تصل نسبتها 100%”، مؤكدا أن التكلفة المالية للمصانع ضخمة للغاية.

وحسب ما نقل موقع “آر تي”، قال الرئيس المصري “الناس كانوا بيقولوا إن المضاد الحيوي ده من بره، فأزعل أنا أوي، وأقول هو إحنا منعرفش نعمل دوا يعني؟”، مؤكدا أن المادة الفعالة من الدواء لا بد أن تكون من مدينة الدواء المصرية.

وتعتمد مدينة الدواء الجديدة على “زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء في الشرق الأوسط”. (القدس العربي)