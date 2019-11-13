السيسي في الامارات ومؤشرات على انهاء الازمة الخليجية

في تطور هام، يصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم إلى أبوظبي في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بعد ساعات من اعلان دول مقاطعة قطر (الامارات والسعودية والبحرين) المشاركة في كأس الخليج الذي تستضيفه الدوحة

السيسي في ابو ظبي

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن السيسي سيبحث خلال هذه الزيارة مع محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة "العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي الاستراتيجي بينهما وآليات مواصلة تنميته وتعزيزه في المجالات المختلفة..إضافة إلى مجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

يذكر أن زيارة السيسي إلى دولة الإمارات تأتي بالتزامن مع "إشارات" لم تأخذ بعد طابعا رسميا عن إمكانية حدوث تطورات إيجابية في الأزمة مع قطر التي تفجرت عام 2017 وتسببت في تعكير الأجواء بشكل خطير، بين الدوحة وعدة عواصم أبرزها الرياض والقاهرة وأبوظبي.

تنبؤات بحل الازمة

وفي لفتة مثيرة، أعلن عبد الخالق عبد الله الأكاديمي الإماراتي البارز عن بشرى بتطورات مهمة لحل "الخلاف الخليجي" في وقت قريب.

أبشركم بتطورات مهمة لحل الخلاف الخليجي باقرب مما تتوقعون. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 12, 2019

وتتزامن هذه التغريدة المفاجئة، مع إعلان الاتحاد الإماراتي ونظيريه السعودي والبحريني لكرة القدم مشاركة منتخباتهم في كأس الخليج الذي ستستضيف قطر دورته الـ24 بين 24 نوفمبر الجاري، و6 ديسمبر المقبل.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، مشاركة المنتخب الأول في النسخة الـ24 من كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24"، والتي تستضيفها قطر بين 24 نوفمبر الجاري و6 ديسمبر المقبل.

ووفقا للحساب الرسمي لاتحاد الكرة السعودي، عبر "تويتر"، فإن الموافقة على المشاركة في خليجي 24، جاءت بناء على تجديد الدعوة التي وجهها الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى الاتحاد السعودي، للمشاركة في البطولة الخليجية.

وكانت الإمارات والبحرين قد أعلنتا موافقتهما أيضا أمس على المشاركة في البطولة.