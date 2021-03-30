السيسي: قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية ودور قناة السويس في التجارة العالمية، مؤكدا أن القناة قادرةوباقية ومنافسة، في ظل الحديث عن بدائل لها.

وأوضح الرئيس المصري خلال حديثه أثناء زيارته لقناة السويس: "قناة السويس ترسخت فى أذهان التجارة العالمية.. فى ظل الكلام اللى بيتقال عن بدائل.. لا ده مرفق عالمى.. 13 % من حجم التجارة ينقل من عندكم.. رب ضارة نافعة.. قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال تفقده مركز التدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية: "الأزمة أكدت على حاجة مكنتش أتمنى أنها تحصل.. لكن الأقدار بتعمل أفعالها.. وشاورت وأكدت ونبهت على الدور الكبير والأهمية الكبيرة لواقع بقاله 150 سنة".

وأكد الرئيس المصري أنه كان يتابع تطورات السفينة الجانحة في قناة السويس بشكل كامل، قائلا: "كنت متابع الموضوع مع الفريق أسامة ربيع في توقيتات تستغربوها جدا.. كان فيه تواصل الساعة 4 الصبح.. وكنت مطمئن أن كل الأمور هتعدى على خير".

سفن تعبر القناة

وأفاد التلفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من 100 سفينة عبرت قناة السويس في الاتجاهين منذ تعويم السفينة الجانحة التي عطلت الحركة في الممر الملاحي.

وذكر التقرير أن نحو 113 سفينة عبرت القناة بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش صباح اليوم، بما يتماشى مع الخطط التي أعلنتها هيئة القناة.

وكانت هيئة قناة السويس المصرية قد أعلنت أمس تعويم سفينة الحاويات الضخمة، التي سدت قناة السويس لقرابة أسبوع، وقالت إن حركة الملاحة في الممر المائي استأنفت.