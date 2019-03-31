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السيسي: لا حل للصراع إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وإعادة الجولان لسوريا

السيسي: لا حل للصراع إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وإعادة الجولان لسوريا
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