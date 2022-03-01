السيسي للمصريين: اصحو تعليمنا منهار

اقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بانهيار نظام التعليم في مصر داعيا الشعب المصري لمواجهة هذه الازمة والتصدي لها، منذرا بخطورتها على مستقبلهم ومستقبل ابناءهم

وكان الرئيس المصري يتحدث عن برنامج تأهيلي للشباب بتكلفة 30 ألف دولار لكل طالب من خريجى الهندسة والحاسبات على نفقة الدولة وقد ابدى استعداده لتحمل النفقات عنهم الا انه واجه المصريين بازمة كبيرة تتمثل في نجاح 111 شخصا من بين 400 الف خريج بالتالي فان اموال الولة ستذهب هدرا

🟣الذي يقوم به الرئيس السيسي لو استمر ل ١٠ سنوات اخرى فاننا امام ( ماليزيا) افريقية وعربية اخرى !! او سنغافورة اخرى او تركيا اخرى…



🟣هذا الرجل يفكر ويتكلم وكانه خريج افضل جامعات الادارة في العالم وهو رجل عسكري!..



🟣مصر ذاهبة للعالمية وبقوة..



pic.twitter.com/XKZMewI9xT — 🇺🇦قصيّ محبوبة (@last_knights_iq) March 1, 2022

وأضاف السيسي خلال إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الإثنين، «أن وزارة الاتصالات أعلنت عن البرنامج وتقدم للبرنامج 300 ألف طالب، ولكن لن يجتاز الاختبارات للتأهل للبرنامج إلا 111 طالبا فقط، وذلك لسوء مستوى التعليم، مع أن الدولة كانت على أتم استعداد للإنفاق على الشباب؟، وده علشان تعليمي تعبان، ويامصريين اصحوا لو كنتوا خايفين على بلدكم اصحوا دي قضية مهمة اننا نبنبي مواطن حقيقي انه يكون مواطن».

وفي مداخلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الطالب الذي يحصل على هذا البرنامج يصل راتبه إلى 20 ألف دولار أو أكثر.