السيسي للمصريين بعد تعديل الدستور: ابهرتم العالم

اعلن في مصر نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور بنسبة 88 بالمئة وبواقع 23 مليون و416 الفا و741 صوتا ، مقابل 11 بالمئة غير موافقين بواقع 2 مليون و945 الفا و680 صوتا

وعليه فقد اجتمع مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات واصدر القرار رقم 38 لتعديل الدستور المصري

وقالت اللجنة بحضور القاضي جليل لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات واعضاء اللجنة بالاضافة الى نواب اللجنة التنفيذية للهيئة ان الايام الماضية "شهدت تسطير الشعب المصري لعبور جديد الى ما نحلم به للاجيال القادمة"

واشارت بالاجواء الديمقراطية التي سادت خلال حملة الاستفاء

وقال رئيس اللجنة ان الاستفتاء تزامن مع شهر رمضان الكريم وعيد تحرير سيناء والاعياد المسيحية

وحدد 140 مقرا انتخابيا خارج مصر في 124 دولة حول العالم ونحو 14 الف لجنة فرعية داخل مصر لاتاحة الاقتراح لـ 62 مليون ناخب وجرى الاقتراع 3 ايام داخل مصر ومثلها خارجها

واشار الى 12 ساعة عمل للصناديق يوميا

وجاءت النتائج على النحو التالي بعد سلامة اجراءات الدعوة الى هذا الاستفتاء

فقد صوت 27 مليون و192 و593 ناخبا من اصل 61344503 اي بنسبة المشاركة 44 بالمئة

وبلغ عدد الاصوات الصحيحة 26 مليون و362 الفا و421 صوتا بينما بلغت الاصوات الباطلة 831 الفا و172 صوتا بنسبة 3.6 بالمئة

السيسي: ابهرتم العالم

أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن شكره لشعب بلاده على دعم التعديلات الدستورية التي قد تمدد فترة حكمه حتى العام 2030.

وقال السيسي، في تغريدة نشرها مساء اليوم الثلاثاء عقب إعلان نتائج الاستفتاء: "تحية تقدير واعتزاز للشعب المصري العظيم الذى أبهر العالم باصطفافه الوطني ووعيه القومي بالتحديات التي تواجه مصرنا العزيزة".

وأضاف السيسي: "أن ذلك المشهد الرائع الذى صاغه المصريون بعبقريتهم المعهودة حين شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ممارسين حقهم السياسي والدستوري سيسجل بحروف الفخر في سجل أمتنا التاريخي".