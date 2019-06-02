السيسي: لن تقبل شيئا لا يرضى عنه الفلسطينيون 

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد إن بلاده لن تقبل أي شيء لا يرضى عنه الفلسطينيون وذلك في تعليقات له بشأن خطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط والتي لم تُعلن بعد.

وفي كلمة عقب مأدبة إفطار بأحد الفنادق في القاهرة نفى السيسي على ما يبدو إشارات بأن مصر قد تقدم تنازلات في إطار الخطة الأمريكية.

وأضاف في هذا الإطار ”بتسألوا إيه الحكاية.. والسيسي ناوي علي ايه وهيدي (سيعطي) حاجة لحد .. محدش (لا أحد) يقدر يعمل حاجة غير بيكم... هل تتصوروا اني ممكن أفرط مثلاً ؟.. طيب ليه؟“.

ووجه الرئيس المصري حديثه لأهالي سيناء الذين شاركوا في حفل الإفطار قائلا ”هتسيبوا (ستتركوا) حاجة لحد؟“.

وتستعد الولايات المتحدة لبدء تنفيذ خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن" والتي ستكون خطوتها الأولى "ورشة عمل اقتصادية" ستعقد في البحرين يومي 25 و26 يونيو تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، وتهدف للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية.

وأكدت إسرائيل نيتها المشاركة في هذا المؤتمر، فيما أبدت الأطراف الفلسطينية معارضة شديدة لهذه المبادرة، وقالت إنها لن تشارك في ورشة العمل، متهمة الولايات المتحدة بنقل الصراع من الإطار السياسي إلى الديني بغطاء اقتصادي.

