السيسي: مستعدون للتوصل إلى حل قانوني ملزم بشأن "سد النهضة"

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أن بلاده مستعدة للتوصل إلى حل قانوني ملزم لتشغيل سد النهضة الإثيوبي، استنادا لقواعد القانون الدولي.

وأشار السيسي، خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر ‏جيلة، بقصر الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة، إلى ضرورة الدفع قدما بانشاء منطقة لوجستية في جيبوتي، معلنا افتتاح فرح لـ"بنك مصر" في جيبوتي.

وقال السيسي إنه تطرق خلال مباحثاته مع الرئيس الجيبوتي إلى "تطورات سد النهضة الإثيوبي، والتأكيد على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استنادا لقواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن".

وتابع أنه أكد مع نظيره الجيبوتي على تكثيف جهود بلديهما في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتأهيل الدعاة.

وتابع الرئيس السيسي أن الأوضاع الإقليمية في منطفة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر حظيت بأولوية كبيرة من مباحثاته مع الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيلة، في ضوء ما تحتويه من بؤر توتر من الواجب احتواءها.

كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع جيبوتي في شتي المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، بما يعكس مزيدا من التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي والعمل التكاملي لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.