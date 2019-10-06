السيسي: واثقون من النصر على اعداء مصر

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد ثقته الكاملة بالنصر فى تلك الحروب المعنوية التي يتعرض لها الوطن من أكاذيب وخداع، على حد تعبيره.

وقال السيسي في كلمة للشعب المصري اليوم بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات السادس من تشرين أول /أكتوبر 1973 ،إن الشعب المصري قادر دائما على مواصلة انتصاراته وحفاظه على وطنه، مضيفا أن “أبناءكم واحفادكم عقدوا العزم على مواصلة المسيرة”.

وأوضح أن “يوم السادس من تشرين أول/ أكتوبر هو يوم عبور الحد الفاصل، ولا يمثل نصرا عسكريا باهرا للقوات المسلحة وفقط، بل تعبيرا فريدا عن إرادة وتماسك الشعب”. وأضاف أنه “خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحروب حتى وصلنا للحروب المعنوية” ، مشيرا إلى أن “مصر تحتفل اليوم بأحد أعظم وأمجد الأيام، وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل، وبين الماضي والمستقبل”.

وأشار السيسي إلى أن “اشكال الحروب تستهدف تدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية وتصوير الدولة كأنها العدو” ، مؤكدا أن “النصر على تلك الحروب يعتمد على ثقة المواطن وعلى مفاهيمه وأفكاره”.