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السيسي والبشير يؤكدان التنسيق بينهما في ملفات وقضايا المنطقة

السيسي والبشير يؤكدان التنسيق بينهما في ملفات وقضايا المنطقة
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