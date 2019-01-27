السيسي والبشير يؤكدان التنسيق بينهما في ملفات وقضايا المنطقة

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير

أجرى الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا مشتركا في العاصمة القاهرة.

وقال السيسي إن لقائه مع البشير هو اللقاء الثامن، مشددا على وجود تنسيق كامل لدعم المصالح المشتركة بين الشعبين المصري والسوداني.

وأضاف: "تناولنا خلال المباحثات العديد من المواضيع، في مقدمتها تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية، واستعرضنا التقدم الذي تشهده المشروعات المشتركة بين البلدين، كمشروع الربط الكهربائي، والدراسات الخاصة بمشروع الربط بين السكك الحديدية في الدولتين، فضلا عن التعاون القائم في مجال بناء القدرات والتدريب في جميع القطاعات".

وتابع السيسي: "كما تطرقت مباحثاتنا للتطورات ذات الصلة بالمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث اتفقنا على أهمية مواصلة العمل على التوصل في أقرب وقت إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد".

من جهته، قال الرئيس عمر البشير الذي تستمر زيارته لمصر يوما واحدا: "مصيرنا مع مصر مشترك، والسيسي ساهم في تطوير العلاقات للأفضل"، وثمن "دور مصر في حفظ أمن واستقرار السودان".

وأضاف: "هناك أطراف تهول ما يحدث في السودان من خلال نشر معلومات وأخبار ليست دقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع البشير: "تحرص السياسة المصرية في هذه المرحلة على إقامة علاقات تتميز بالخصوصية والتفاهم العميق مع السودان الشقيق، وتطوير علاقاتنا الاقتصادية المشتركة وإحداث نقلة نوعية فيها تتماشى مع ما تطمح إليه شعوب المنطقتين".

وتأتي زيارة الرئيس السوداني للقاهرة في إطار التواصل والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين وجهودهما لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وتشهد عدة مدن سودانية منذ أسابيع مظاهرات واحتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، رفعت خلالها شعارات مناهضة لحكومة البشير.