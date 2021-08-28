السيسي وتميم بن حمد في بغداد.. ومصادر ترجح لقاءهما

رجحت مصادر عراقية، اليوم السبت، إمكانية التقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على هامش قمة بغداد لقادة دول الجوار.

ووصل صباح اليوم السبت، الرئيس المصري وأمير قطر، إلى العاصمة العراقية، التي تسعى لجمع الفرقاء في "القمة".

وقال مصدر حكومي عراقي، إن "رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يسعى إلى أن يجمع الرئيس المصري وأمير قطر في اجتماع هامشي لتقريب وجهات النظر بينهما أكثر".

وأضاف: "من المتوقع جدا وبنسبة كبيرة أن يتحقق لقاء صغير بين السيسي وآل ثاني في بغداد".

وفي الثاني عشر من أبريل الماضي، قالت الرئاسة المصرية، إن "السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من آل ثاني للتهنئة بحلول شهر رمضان".

وتوترت العلاقات بين البلدين عام 2017 عندما انضمت مصر للدول التي قاطعت قطر على خلفية الأزمة الخليجية مع السعودية والإمارات.

وفي وقت سابق، قال رئيس أكاديمية التطوير السياسي والحكم الرشيد في العراق، رحمن الجبوري لـRT، إن "هذه القمة ستكون مسودة لخارطة جديدة وتفاهمات بين دول المنطقة، تتعلق بالأمن والاقتصاد".