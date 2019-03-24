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السيسي وعبد الله الثاني يؤكدان ضرورة توحيد الصف العربي

السيسي وعبد الله الثاني يؤكدان ضرورة توحيد الصف العربي
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