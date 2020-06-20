السيسي: سرت والجفرة امن قومي لمصر

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، القوات الجوية المصرية بالاستعداد لتنفيذ أي مهمة خارج حدود مصر أو داخلها.

قال أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها، محذراً من أنه لن يسمح بأي تهديد لأمن حدود مصر الغربية، ومشدداً على أن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر.

وقال في حديث للقوات الجوية المصرية خلال تفقده المنطقة العسكرية الغربية بالقرب من حدود ليبيا: "كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

وأضاف الرئيس المصري: "الجيش المصري قوي ومن أقوى جيوش المنطقة، ولكن هو جيش رشيد.. جيش بيحمي مش بيهدد.. جيش بيأمن مش بيعتدي.. دي استراجيتنا ودي عقائدنا ودي ثوابتنا اللي مابتتغيرش.. وأنا متأكد إننا إذا احتجنا منكم عمل وتضحيات زي ما بيتم.. فيه كتير من الأنشطة يمكن محدش كتير يعرف عنها هنا في المنطقة الغربية على كامل الحدود مع الدولة الشقيقة ليبيا".

وتابع: "أكتر من 1200 كيلومتر بيتم تأمينها بقالنا أكتر من 7 سنوات بالقوات الجوية والقوات الخاصة وقوات حرس الحدود وقوات كثيرة جدا".

وأعلنت وسائل الإعلام المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح السبت، قاعدة عسكرية جديدة تسمى قاعدة جرجوب العسكرية غرب مرسى مطروح قرب حدود ليبيا.

وتعد هذه القاعدة العسكرية من أهم القواعد المصرية في المنطقة الغربية حيث يتمثل البعد الاستراتيجي لقاعدة "جرجوب" في تأمين المنطقة الاقتصادية المزمع إنشاؤها غربا، من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، ومع دولة ليبيا.

وأكدت مصادر عسكرية في وقت سابق لـRT أن بناء هذه القواعد يأتي في إطار خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية المصرية، وهذه القواعد ستكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة التحديات والتهديدات المتواجدة حاليا في المنطقة من ضمنها حماية المصالح الاقتصادية المصرية، وحماية وتأمين خطوط الملاحة العالمية، ودور مصر في حماية أمن الملاحة في شرق وجنوب شرق البحر المتوسط.وأضاف أن مصر ركزت على بناء قاعدة جديدة في البحر الأحمر تسمى قاعدة "رأس بناس" ضمن نطاق قاعدة "برنيس" الجوية البحرية، وهي ستكون نقطة ارتكاز القوات المصرية في البحر الأحمر من أول قناة السويس إلى مضيق باب المندب.