السيسي يؤكد أهمية دفع عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيلييين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء، على أهمية الدفع قدماً بعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري، الذي يزور ألمانيا حاليا، هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي .

وقال المتحدث ، في بيان صحافي اليوم ، إن السيسي أشار إلى ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل بين الجانبين، يُنهي الصراع بشكل دائم، ويُفسح المجال لدول المنطقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها شعوبها.

وحسب المتحدث، أكد وزير الخارجية الألماني أن مصر تعد شريكاً هاماً لألمانيا، فضلاً عن دورها المحوري فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وذكر المتحدث أن وزير الخارجية الألماني حرص خلال اللقاء، على الاستماع لرؤية الرئيس المصري فيما يخص تطورات الأوضاع الإقليمية، وآخر مستجدات الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

على الصعيد نفسه ، استقبل الرئيس المصري اليوم هورست زيهوفر وزير الداخلية الألماني حيث بحث الجانبان أهمية تكثيف التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل المعلومات وتوفير المعدات، بما يساهم في تعزيز القدرات المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية .