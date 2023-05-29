السيسي يبارك لاردوغان ويتفق معه على خطوة مهمة

اجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قدم خلاله تهانيه له بالفوز في الانتخابات الرئاسية التي انتهت جولتها الثانية يوم الاحد الماضي

وقال بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، انه جرى الاتفاق على خلال المكالمة الهاتفية على ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتبادل السفراء كما اكد الرئيسان على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين" وفق البيان

وجاء هذا الاتصال النادر بعد سنوات من القطيعة انتهت ببعض الجلسات التفاوضية بين مسؤولي البلدين وتطورت اكثر في اعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية سامح شكري الى انقره في اعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير شباط الماضي، ورد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بزيارة القاهرة فيما بعد

وقال بيان الخارجية المصرية ان اردوغان أعرب عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من السيسي، بحسب البيان المصري.

وتوترت العلاقات بين القاهرة وانقره في العام 2013 إثر إطاحته الرئيس الإسلامي الراحل، محمد مرسي الذي كانت أنقرة من أبرز داعميه واعلن الرئيس التركي في نوفمبر الماضي، خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، عن استعداده لإعادة بناء العلاقات مع القاهرة "من الصفر".

والتقى الزعيمان وجها لوجه وتصافحا برعاية امير قطر الشيخ تميم بن حمد خلال تواجدهما في افتتاح كاس العالم في الدوحة في نوفمبر الماضي