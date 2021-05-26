السيسي يبحث مع ميركل وعمران خان تثبيت التهدئة في غزة

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأربعاء، جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين تلقاهما الرئيس المصري من ميركل، وخان، بحسب بيانين للرئاسة المصرية، اطلعت عليهما الأناضول.

وذكرت الرئاسة المصرية أن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وشدد السيسي خلال الاتصال على “استمرار الجهود المصرية في تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بالتوازي مع التنسيق مع المجتمع الدولي لإطلاق عملية إعادة إعمار غزة”.

وأكد “رؤية مصر بضرورة العمل بشكل فوري لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

من جانبها، أكدت ميركل، بحسب البيان المصري، حرصها على تكثيف التشاور وتبادل الرؤى مع السيسي حول وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

كما ناقش السيسي وميركل، دعم المرحلة الانتقالية الحالية في ليبيا، وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر/ كانون أول المقبل، واتفقا “على استمرار التنسيق الثنائي الحثيث في هذا الإطار”.

في سياق متصل، قالت الرئاسة المصرية في بيان، إن عمران خان، أجرى اتصالا هاتفيا بالسيسي، تطرقا خلاله إلى “الجهود المصرية في وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية”.

وأكد السيسي “أهمية البدء في أقرب فرصة ممكنة باستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بما يساعد على تسوية القضية الفلسطينية، وانهاء دائرة العنف المفرغة”.

وتشهد عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل حالة من الجمود منذ عام 2014، جراء رفض الأخيرة وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، والقبول بحدود 1967 كأساس للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في كافة الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها بالمسجد الأقصى وحي “الشيخ جراح” بالقدس في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين.

وفجر الجمعة، بدأ سريان وقف إطلاق نار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل برعاية مصرية، بعد 11 يوما من غاراتها على القطاع، ورد الفصائل بإطلاق صواريخ على مناطق إسرائيلية. (الأناضول)