السيسي يبدأ زيارة رسمية للسعودية

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء، الى الرياض في زيارة رسمية سيبحث خلالها مع المسؤولين السعوديين "القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وكان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي السيسي لدى وصوله الى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي ان الزيارة "تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة".

واضاف المتحدث في بيان على صفحته الرسمية في فيسبوك، ان الرئيس المصري سيبحث خلال الزيارة مع الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان"العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين".

وتابع انه سيجري كذلك "التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي".