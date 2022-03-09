السيسي يبكي بحرقة (فيديو)

بكى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحرقة الاربعاء، لدى مشاهدته فيلما تسجيليا عن تضحيات جنود الجيش المصري كان يجري عرضه ضمن ندوة تنظمها القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم.

وتضمنت المشاهد قصة عن تضحيات الجنود، حيث عرض فيلم قصير عن جندي توفي في نفس اليوم الذي ولده فيه طفله الصغير، حيث قام الطفل بعد ذلك باستكمال مسيرة والده الذي توفي أثناء محاربة الإرهاب.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، وذلك تخليدا وللتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

وتأتي الاحتفالات تزامنا مع ذكرى مقتل الفريق أول عبد المنعم رياض يوم 9 مارس 1969.