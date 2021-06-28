السيسي يتصل هاتفيا برئيس الوزراء الاسرائيلي "بينيت"

أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، شدد السيسي في اتصاله مع بينيت، على "ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، ، إن "السيسي أكد خلال الاتصال على دعم مصر لكافة جهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط".

وأضاف بسام راضي أن "الرئيس أكد أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذا أهمية دعم الجهود المصرية لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، وكذلك تم التطرق لتطور العلاقات الثنائية".