السيسي يتوجه إلى قطر لحضور افتتاح كأس العالم 2022

يتوجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الدوحة، تلبية لدعوة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، صباح اليوم الأحد: "إن السيسي سيتوجه إلى دولة قطر الشقيقة لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، والذي سيقام بالعاصمة الدوحة مساء اليوم".

وأشار البيان، إلى أن زيارة الرئيس السيسي للدوحة، تأتي في إطار المشاركة بالحدث الرياضي العالمي، وتلبية لدعوة شقيقه أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وشدد البيان على العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة، التي تجمع بين مصر وقطر.

ولي العهد السعودي في الدوحة

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد وصل ليل (السبت/الأحد)، إلى الدوحة، تلبية لدعوة أمير قطر، لحضور حفل افتتاح "كأس العالم".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأنه سيرافق ولي العهد السعودي، في زيارته إلى قطر كل من: الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وفيصل بن فرحان وزير الخارجية.

سمو نائب الأمير يتقدم مستقبلي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، لدى وصوله اليوم إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في استاد البيت. #قطر2022 https://t.co/FJ1mYFdmIC — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) November 19, 2022

يذكر أن بطولة كأس العالم 2022، التي ستنطلق فعالياتها مساء اليوم الأحد، في ستاد البيت، بالعاصمة الدوحة، بمشاركة 32 فريقا، هي المرة الأولى التي تقام فعالياتها في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يبدأ حفل افتتاح البطولة مساء اليوم وتتبعه المباراة الافتتاحية في السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وتجمع البلد المستضيف قطر بمنتخب الإكوادور.