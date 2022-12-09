السيسي يحذر اثيوبيا من الرياض

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اثيوبيا من التلاعب بالامن المائي للمصريين وقال في كلمته خلال القمة العربية الصينية التي تحتضنها العاسمة السعودية الرئياض ان المطلوب من "الاشقاء" الاثيوبيين التوصل الى اتفاق يؤمن التنمية للاجيال الحالية والمستقبلية

ضرورة تأمين مستقبل مائي

وقال الرئيس المصري : "أجدد الدعوة للأشقاء في إثيوبيا، إلى الانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان، للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يؤمن للأجيال الحالية والمستقبلية حقها في التنمية ويجنبها ما يهدد استقرارها وأمنها وسلامتها" واكد ان انعقاد القمة العربية الصينية الحالية، ستعطي دفعة ملموسة للتعاون العربي الصيني

كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة إعادة التأكيد على قضية الأمن المائي العربي، لما تحمله من قيود على التنمية وتفرضه من مخاطر ترقى إلى حد التهديدات الوجودية، ودعا الى وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلي، ضمن منتدى "التعاون العربي الصيني"

ابو الغيط: علاقة عربية متينة مع الصين

وقد أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن العلاقات العربية الصينية شهدت خلال العقدين الماضيين تطورا كبيرا على صعيد الدبلوماسية العربية الجماعية.

وقال إن الارتقاء بالعلاقات صار أحد البنود التي تعرض باستمرار على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية، وان الدول العربية تتمتع بأفضل العلاقات مع الصين، إلا أن الجهد المبذول لتطوير العلاقات بشكل جماعي كما نفعل اليوم من خلال هذه القمة، يأخذ العلاقات بين الجانبين إلى مستوى أبعد وأعمق