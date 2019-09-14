السيسي يحذر من تشويه الجيش وتغيير حكم مصر

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، مما اعتبره “مؤامرة” لـ”تشوية جهود الجيش”، وتغيير حكم مصر.

جاء ذلك في كلمة للرئيس المصري، اليوم، بالنسخة الثامنة لمؤتمر دوري للشباب، في تعليق قالت وسائل إعلام ومغردون إنه أول رد ضمني على اتهامات يلقيها ممثل مصري كان يعمل في مجال المقاولات مع هيئة تابعة للجيش.

وفي كلمته التي تطرقت لأهداف من سماهم “الإرهابيين”، قال السيسي: “أقول للمصريين، عندكم خيارين يا تستسلموا لهم ويحكموا مصر، أو توقفوا (في وجههم)”، مؤكدا أنهم يريدون أن “يسقطوا مصر”، دون أن يتهم أحدا بشكل مباشر.

وأضاف: “طاب حد (شخص) يجي (يأتي) يشوهك ويقلقك ويضيع القيمة العظيمة اللي بيعملها الجيش في مصر”.

ووسط تصفيق الحضور، استكمل السيسي حديثه قائلا بحسم: “ده (هذا) جيش مصر”.

قبل أن يضحك السيسي ويقول: “هي جات (جاءت) بظروفها”، ويغير لهجة حديثه قائلا: “يريدون إسقاط مصر، ومصر لن تسقط إلا بسقوط الجيش، وهذه كانت المؤامرة منذ 2011”.

واستنكر السيسي ما اعتبره “إثارة الأكاذيب” عبر منصات التواصل، وقال إن التكليفات التي تأتي لتلك المنصات غير معروف من يديرها بشكل مباشر وواضح، محذرا من تكرار سيناريو سوريا.