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السيسي يدافع عن عمليات الاعدام: انتم متعرفوش ظروفنا

السيسي يدافع عن عمليات الاعدام: انتم متعرفوش ظروفنا
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