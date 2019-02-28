الوفد الذي التقاه السيسي ترأسه عزرا فريدلاندر

كشفت صحيفة إسرائيلية، أن الرئيس المصري بعد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، يدعو اليهود للعودة إلى مصر.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن السيسي أبلغ وفدا أمريكيا أن اليهود إن كانوا يرغبون بتأسيس طائفة لهم في مصر، فلهم ذلك، متعهدا ببناء معابد ومؤسسات مجتمعية خاصة بهم.

وقالت الصحيفة إن اللقاء عقد في القاهرة قبل نحو أسبوع، ودام لساعتين، تحدث خلاله السيسي إلى أعضاء اللجنة الأمريكية التي دعمت منح الرئيس المصري الراحل أنور السادات ميدالية الكونغرس الذهبية.

وبحسب "جيروزاليم بوست"، فإن الوفد الذي التقاه السيسي، ترأسه مؤسس اللجنة عزرا فريدلاندر، وهو مستشار أرثوذكسي متشدد من نيويورك، قاد جهودا لإعطاء الجائزة للسادات.

ونقلت الصحيفة على لسان فريدلاند، قوله: "تحدث الرئيس السيسي باعتزاز، ليس فقط عن الطائفة اليهودية النابضة بالحياة، التي كانت موجودة بمصر سابقا، بل قال أيضا إنه في حال عودة الطائفة اليهودية إلى مصر، ستقدم الحكومة كل الضرورات الدينية المطلوبة، كان هذا قبولا حارا للغاية".

وأضاف: "السيسي قال بشكل أساسي إنه في حالة عودة المجتمع اليهودي من جديد، فستقوم الحكومة ببناء المعابد وغيرها من الخدمات ذات الصلة".

ونقلت الصحيفة عن فريدلاند، قوله إن "السيسي وعد بالاهتمام وتنظيم مقابر البساتين القديمة في القاهرة، وهي مقبرة يهودية قديمة".

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن السيسي وعد، في كانون أول/ ديسمبر الماضي، بتنفيذ مشروع واسع لترميم التراث اليهودي في مصر.