السيسي يرد على فنان مصري وينفي بناء مدافن فاخرة لاسرته

رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على الفيديوهات التي انتشرت خلال الأسبوعين الماضيين، لفنان ورجل اعمال مصري تحدث عن وجود فساد كبير في الجيش المصري، ومشاريع ضخمة نُفذت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال السيسي، خلال جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، ردا على اتهامه بإنشاء مدفن باهظ الثمن لعائلته، "والله هذا كذب وافتراء".

وتابع: "أيوة بابني قصور رئاسية، وسأظل أبني، مش بعمل لي، مفيش حاجة باسمي ده باسم مصر".

وأكد السيسي أن "كل ما قيل خلال الأسبوعين الماضيين هدفه تحطيم إرادة المصريين"، مضيفا أن الجيش المصري "جيش وطني وصلب، وصلابته نابعة من شرفه".

وأضاف: "أنا ببني قصور في العاصمة، إنتم فاكرين مصر شوية، بعمل مدينة فنون وثقافة هى الأكبر في العالم، بقي النهاردة القصور اللي موجودة في مصر بتاعت محمد على وبس".

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر لمدة يوم واحد على أن يشهد 3 جلسات، الأولى "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، وستتناول استعراض تطور الإرهاب وتنامي الإرهاب في المنطقة، وعودة مقاتلى "داعش"، وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم، بالإضافة إلى التكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر.

والجلسة الثانية بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، لاستعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها جزءا من حروب الجيل الرابع، بالإضافة إلى طرح تساؤل عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.