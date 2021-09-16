السيسي يستجيب لمناشدة سيدة مصرية (فيديو)

استجاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمناشدة سيدة مصرية تعمل في مهنة الحدادة، وذلك خلال مداخلة هاتفية للرئيس على التلفزيون المصري.

والسيدة المصرية بوسي سعد، تعمل في في مهنة الحدادة بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية شمالي مصر.

ووجّه السيسي الشكر إلى السيدة المصرية، قائلا: "تحت أمرك وأمر كل المصريين"، في استجابة لمناشدتها بتوفير شقة وورشة لها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أشكر بوسي على جديتها، وهي سيدة بنت بلد لا تتخلى عن أسرتها وتكافح في مهنة قاسية وصعبة"، مضيفا أنه يعمل وهو يشاهد التلفزيون وعندما يجد حاجة قريبة منه يقول فرصة إنه يتحدث.