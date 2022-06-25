السيسي يستقبل أمير قطر في قصر الاتحادية (فيديو)

بثت وسائل إعلام مصرية، مراسم استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة، اليوم السبت، وسط تبادل الابتسامات والتحية، خلال زيارة أمير قطر الأولى لمصر منذ عام 2015.

وصرحت الرئاسة المصرية، في بيان لها، أن "الرئيس السيسي يستقبل أمير قطر في قصر الاتحادية لمباحثات مرتقبة تتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية".

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الجمعة، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الذي يزور القاهرة لأول مرة منذ سنوات.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، على فيسبوك: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل بمطار القاهرة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي يحل ضيفاً كريماً على مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين".

وصرح راضي أنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة "عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأعلن الديوان الأميري القطري، في وقت سابق، أن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية.

وقال الديوان القطري في بيان، إن "الشيخ تميم غادر عصر اليوم مدينة كيغالي بعد أن شارك في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث السادس والعشرين الذي عقد في جمهورية رواندا الصديقة".