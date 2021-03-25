السيسي يستقبل رئيس المجلس الليبي قبل توججه لتركيا

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للمنفي لدى وصوله، صباح اليوم الخميس، ثم التقى الرئيس المصري، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

ويزور المنفي مصر رفقة نائبه عبدالله اللافي، وهي أول دولة عربية يتوجهان إليها منذ تسلم المجلس السلطة، التي تقود البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

ونقلت "بوابة الوسط" عن مصدر دبلوماسي ليبي أن المنفي ونائبه سيتوجهان إلى تركيا بعد انتهاء زيارتهما للقاهرة.

وكان المنفي ونائبه موسى الكوني، قد زارا يوم الثلاثاء فرنسا والتقيا بالرئيس إيمانويل ماكرون في أول جولة خارجية للمجلس الرئاسي الجديد منذ توليه السلطة في البلاد مؤقتا حتى موعد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة كان حط في القاهرة في 18 فبراير الماضي في أول زيارة رسمية منذ تشكيل الحكومة الليبية الجديدة.