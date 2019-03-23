السيسي يستقبل رئيس الوزراء العراقي والأمن يتصدر المحادثات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) خلال استقباله في القاهرة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت على ضرورة "استكمال الجهود لمحاربة الارهاب"، مطالبا المجتمع الدولي بوضع "آلية فاعلة" للتعامل مع انتقال "الارهابيين" من مناطق النزاع الى بقية دول المنطقة.

وجاءت مواقفه إثر استقباله في القاهرة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عشية قمة ثلاثية الاحد يشارك فيها أيضا العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني.

وقال السيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع عبد المهدي "أشدد على ضرورة استكمال الجهود العربية والدولية، لمحاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، فلا سبيل للقضاء على هذا الوباء اللعين إلا بالمواجهة الشاملة، بما في ذلك التصدي بحزم لكل من يدعم الإرهاب والتطرف بالمال أو السلاح، أو بتوفير الملاذ الآمن له أو حتى التعاطف معه".

واضاف "كما أدعو المجتمع الدولي لوضع آلية فعالة للتعامل مع ظاهرة انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مناطق النزاع وانتشارهم في باقي دول المنطقة، باعتبارها إحدى توابع ظاهرة الإرهاب، التي باتت تؤرقنا جميعاً بعد النجاح في دحر تنظيم داعش الإرهابي".

وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية السبت القضاء التام على "خلافة" تنظيم الدولة الإسلامية، بعد السيطرة على آخر جيوبه عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، لتطوي بذلك نحو خمس سنوات أثار فيها التنظيم الرعب بقوانينه المتشددة واعتداءاته الدموية.

من جهة أخرى، اوضح السيسي أنه بحث مع عبد المهدي التعاون الاقتصادي وخصوصا "الاسهام في إعادة إعمار المناطق العراقية المحررة، في ظل وجود العديد من الشركات ورجال الأعمال المصريين الذين سبق لهم العمل بالسوق العراقي".

ولاحقا، نقل المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي عن السيسي تأكيده "موقف مصر الثابت من العراق والداعم لوحدته واستقراره وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مهنئا بالانتصارات التي حققتها القيادة والجيش العراقي لطرد التنظيمات الإرهابية من الأراضي العراقية".