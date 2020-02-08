السيسي يشارك في قمة الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا

وصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للعاصمة الإثيوبية للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي لتسليم رئاسة الاتحاد إلى دولة جنوب إفريقيا.

ونشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بيانا، جاء فيه: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي والتي ستعقد يومي 9 و 10 فبراير الجاري، حيث من المقرر أن تشهد القمة تسليم السيد الرئيس رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى دولة جنوب إفريقيا، بحضور الرئيس الجنوب إفريقي".

ولفت البيان إلى أن نشاط الرئيس السيسي يتضمن المشاركة في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا، وكذا اجتماع الآلية الرئاسية المعنية بقضية الصحراء الغربية، فضلا عن قمة منتدي رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، كما سيعقد السيسي لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة في القمة.